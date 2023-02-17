Мадрид, 17 февраля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий пожаловался на работу танка Т-64, который вдвое старше его. Своё мнение боец выразил в интервью испанской газете El País.

Василий Иванов ИА REGNUM Т-64

«Моему танку более 50 лет, он вдвое старше меня», — сказал 28-летний командир танковой роты первой бронетанковой бригады ВСУ.

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По словам украинца, гусеницы машины, выпущенной в Советском Союзе, сильно изношены, орудие заклинивало приблизительно пять раз. Боец ВСУ посетовал, что ему приходилось уходить с поля боя. Он также добавил, что ждёт поставок немецких танков Leopard.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 60% опрошенных жителей Германии не поддерживают передачу Украине истребителей.