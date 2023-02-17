Москва, 17 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. О каком-либо полномасштабном наступлении ВС РФ, о котором заявляет президент Украины Владимир Зеленский, пока рано вести речь, сказал ИА REGNUM Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал слова Зеленского в интервью Би-би-си 16 февраля о том, что подразделения российской армии продвигаются «в четырех направлениях».

Цитата из видео «Западу Россию не разорвать» с канала: Онуфриенко Михаил Онуфриенко.

Одновременно с заявлением украинского президента вице-премьер киевского правительства Ирина Верещук призвала к эвакуации гражданского населения из Артёмовска, «если они законопослушные, патриотичные граждане». Заявление Верещук могло свидетельствовать о серьезном продвижении российских военных в Артёмовске и о близкой перспективе взятия этого города.

На деле же именно в данный момент «принципиально на фронте ничего не меняется: продолжается медленное наступление наших войск и зачистка территорий», указал Онуфриенко. Так, по данным ТАСС, к 17 февраля российским силам удалось перерезать три из четырех дорог, по которым украинской группировке в Артёмовске поступают подкрепление и боеприпасы. Но ВСУ перебрасывают в этот район новые резервы, отмечается в сообщении. О скором взятии под полный контроль российская сторона не заявляет.

«Что касается заявлений Зеленского о якобы уже идущем российском наступлении на четырех направлениях — это не более чем попытка в очередной раз выклянчить оружие, — полагает Онуфриенко. — Мол, «вы нам медленно даёте оружие, поставки задерживаются». Поляки говорят, что из 30 танков они не могут поставить и половины, потому что танки нуждаются в ремонте, поэтому поставки будут не ранее середины апреля. Поэтому понятно, что по всем танкам Leopard, которые обещали поставить в двухбатальонном количестве, сейчас уже говорят: «не более 18 танков».

«Естественно, Киев постоянно находит самые шизофренические предлоги для того, чтобы упросить Запад усилить поставки вооружений. Теперь предлогом стало российское наступление, якобы начавшееся именно сейчас. Да, оно началось, но ещё три месяца назад, в декабре. Но это не то крупное наступление, о котором шла речь», — добавил эксперт.

На Западе периодически появляются сообщения о подготовке России к новой наступательной кампании, отметил Онуфриенко. Он напомнил о недавней публикации в The Financial Times о концентрации российских самолетов и вертолетов у украинской границы (это сообщение, впрочем, сразу опроверг глава Пентагона Ллойд Остин).

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

Но на деле пока можно говорить о продвижении на северном участке фронта, в граничащих с ЛНР районах Харьковской области, полагает Онуфриенко. Он упомянул «достаточно быстрый» рывок ВС РФ, когда был освобожден населенный пункт Двуречное и военные продвинулись вдоль реки Оскол до села Синьковка (Купянский район), за которую сейчас идут бои. «Всю эту неделю мы зачищаем левый берег, потому что это достаточно большая территория, и там достаточно личного состава ВС РФ, чтобы быстро организовать «прочёсывание» территории и уничтожение остатков групп противника, который остаётся на протяжении сотен квадратных километров», — полагает Онуфриенко.

Впрочем, взятие самого крупного населенного пункта в этом районе — города Купянска — в течение ближайших нескольких недель маловероятно, отмечает военный обозреватель. «Купянск — достаточно мощный укрепрайон, тем более что он расположен на двух берегах реки Оскол. Мост взорван. На правом берегу сейчас присутствуют мощные укрепления, и ВСУ перебрасывают туда подкрепление», — указывает Онуфриенко.