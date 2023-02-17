Москва, 17 февраля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. 73-летний Николай Бухонин скончался в СИЗО в Москве от множественных травм, он находился под стражей по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в полиции.

(сс) Александр Иванович Вепрёв Николай Бухонин

Первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Николай Бухонин был задержан в мае 2021 года. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Этот факт случайно вскрылся в ходе расследования дела о финансовых махинациях двух губернаторов Ивановской области. Бухонин находился в СИЗО №1 на улице Матросская Тишина. 26 января 2022 года в изоляторе он получил тяжелые телесные повреждения, а 16 февраля скончался от их последствий.

«Скончался 73-летний мужчина, который содержался под стражей в Следственном изоляторе №1, где в январе 2022 года получил телесные повреждения: скальпированную рану головы, ушиб лица, вывих плечевого сустава и перелом костей плеча», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту смерти задержанного проводится проверка, по результатам которой могут возбудить уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Николай Бухонин возглавлял в Иванове фонд «Содружество», ООО «Национальное единство», производственно-творческое предприятие «Лира-91» и занимал должность первого заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России. О преступлениях Бухонина стало известно случайно.

В ходе расследования уголовных дел в отношении бывших губернаторов Ивановской области Михаила Меня и Павла Конькова, которых обвиняли в финансовых преступлениях, открылись подробности жизни и других чиновников региона. Следователи центрального аппарата СК вышли на директора интерната для детей с отклонениями в развитии в селе Чернцы Александра Цымбалюка, которого уличили в растлении несовершеннолетних. В ходе расследования также выяснилось, что Цымбалюк отправлял детей на дачу к своему близкому другу Николаю Бухонину. По данным оперативников, несовершеннолетние трудились там в огороде и даже оставались ночевать. Некоторые пострадавшие утверждали, что находились в сексуальном рабстве, но много лет на эту ситуацию никто из воспитателей, руководства или соседей не обращал внимания. Только после возбуждения уголовного дела бывшие воспитанники интерната согласились говорить со следователями, они рассказывали о преступлениях более чем 10-летней давности. Цымбалюка обвинили в нескольких эпизодах «насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Бухонину также вменяли ещё и изнасилование одного из воспитанников.