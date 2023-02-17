Вашингтон, 17 февраля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Дональд Трамп — младший посоветовал губернатору страдающего от экологической катастрофы штата Огайо надеть маску президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он смог выпросить помощь от правительства США. Соответствующую картинку он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Страница Дональда Трампа-младшего в соцсети Губернатор Огайо в маске Зеленского

На картинке изображён политик, на лице которого надета маска Зеленского.

«Губернатор Огайо после того, как Байден отклонил его просьбу о помощи в случае стихийных бедствий», — так подписал эту картинку Дональд Трамп — младший.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля в штате Огайо сошёл с рельсов грузовой состав, который перевозил десятки вагонов с опасными химическими веществами.

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