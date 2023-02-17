Тверь, , 14:08 — REGNUM Вопросы предоставления земельных участков под реализацию крупных инвестиционных проектов в Калининском районе и промышленной зоне «Лазурная» в Твери были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое сегодня, 17 февраля, провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве Тверской области 17 февраля 2023 года Пресс-служба правительства Тверской области

Как отмечает пресс-служба правительства Тверской области, глава региона неоднократно подчеркивал, что ключевым направлением для региона является реализация инвестпроектов, которые обеспечивают открытие новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест. В Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, одна из мер — предоставление земельных участков в аренду без торгов.

На заседании одобрено предоставление такой поддержки для реализации инвестиционного проекта группы компаний «Бетон-Бетон» в Калининском районе. В планах инвестора — расширение действующих мощностей, а также открытие производства полиэтиленовых труб и изделий из пластика.

Это позволит ГК «Бетон-Бетон» ежегодно выпускать до 2,9 тыс. тонн продукции. Предполагается создание 38 рабочих мест, срок реализации инвестиционного проекта — до 2024 года.

В промышленной зоне «Лазурная» в Твери будет без торгов предоставлен в аренду земельный участок под реализацию импортозамещающего инвестпроекта компании «Спецприцеп», которая планирует создать промышленный кластер по производству осевых агрегатов и полуприцепов. На текущий момент в России нет предприятий, производящих осевые агрегаты, это позволит инвестору при содействии правительства Тверской области подать заявку на получение федеральной поддержки.

На территории порядка 4 га предполагается строительство двух цехов, стоянки готовой продукции и административных зданий. Планируется создать 54 рабочих места. В 2028 году, когда оба цеха будут введены в эксплуатацию, компания «Спецприцеп» предполагает выйти на максимальные мощности и выпускать по 1950 осевых агрегатов и 50 единиц полуприцепов ежегодно.

Кроме того, на заседании приняты решения для реализации в областном центре инвестиционного проекта по расширению производства тверского стекольного завода «Гланит».