Тверь, 17 февраля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Вопросы предоставления земельных участков под реализацию крупных инвестиционных проектов в Калининском районе и промышленной зоне «Лазурная» в Твери были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое сегодня, 17 февраля, провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве Тверской области 17 февраля 2023 года

Как отмечает пресс-служба правительства Тверской области, глава региона неоднократно подчеркивал, что ключевым направлением для региона является реализация инвестпроектов, которые обеспечивают открытие новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест. В Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, одна из мер — предоставление земельных участков в аренду без торгов.

На заседании одобрено предоставление такой поддержки для реализации инвестиционного проекта группы компаний «Бетон-Бетон» в Калининском районе. В планах инвестора — расширение действующих мощностей, а также открытие производства полиэтиленовых труб и изделий из пластика.

Это позволит ГК «Бетон-Бетон» ежегодно выпускать до 2,9 тыс. тонн продукции. Предполагается создание 38 рабочих мест, срок реализации инвестиционного проекта — до 2024 года.

В промышленной зоне «Лазурная» в Твери будет без торгов предоставлен в аренду земельный участок под реализацию импортозамещающего инвестпроекта компании «Спецприцеп», которая планирует создать промышленный кластер по производству осевых агрегатов и полуприцепов. На текущий момент в России нет предприятий, производящих осевые агрегаты, это позволит инвестору при содействии правительства Тверской области подать заявку на получение федеральной поддержки.

На территории порядка 4 га предполагается строительство двух цехов, стоянки готовой продукции и административных зданий. Планируется создать 54 рабочих места. В 2028 году, когда оба цеха будут введены в эксплуатацию, компания «Спецприцеп» предполагает выйти на максимальные мощности и выпускать по 1950 осевых агрегатов и 50 единиц полуприцепов ежегодно.

Кроме того, на заседании приняты решения для реализации в областном центре инвестиционного проекта по расширению производства тверского стекольного завода «Гланит».