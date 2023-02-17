Путин заявил, что у «Газпрома» астрономические запасы
Москва, 17 февраля 2023, 14:07 — REGNUM Запасы сырья у «Газпрома» — «астрономические» по мерках любой страны, заявил 17 февраля президент России Владимир Путин.
Как сообщалось ранее, президент 17 февраля принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию «Газпрома». Он провел двухчасовую встречу с главой компании Алексеем Миллером.
Газ еще долго будет оставаться «ценнейшим ресурсом» и «реальным активом», а потому перед компанией стоят очень масштабные задачи, отметил Владимир Путин.