Москва, 17 февраля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Запасы сырья у Газпрома — «астрономические» по меркам любой страны, заявил 17 февраля президент России Владимир Путин.

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Как сообщалось ранее, президент 17 февраля принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Газпрома. Он провел двухчасовую встречу с главой компании Алексеем Миллером.

Газ еще долго будет оставаться «ценнейшим ресурсом» и «реальным активом», а потому перед компанией стоят очень масштабные задачи, отметил Владимир Путин.