Гватемала, 17 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Сеть каменных троп, связывавших поселения ранних майя около 2 тыс. лет назад, обнаружили в тропических лесах на севере Гватемалы. Эти сооружения указывают на сложную организацию жизни древних мезоамериканцев, сообщает CNN.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Календарь майя

Обширную местность в карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль исследовали с помощью системы лазерного картирования (LiDAR). Она позволяет обнаружить структуры, обычно скрытые густой растительностью, с помощью световых волн.

На территории площадью около 1,7 тыс. кв. км учёные насчитали 964 поселения, разбитых на 417 взаимосвязанных городов, посёлков и деревень майя. Поселения связывала сеть троп или дамб, протяжённостью 177 км, что говорит о более сложном сообществе майя, чем считалось ранее.

«Это первая в мире система супермагистралей, о которой мы знаем», — заявил ведущий автор исследования Ричард Хансен, профессор антропологии в Университете штата Айдахо.

По его словам, дамбы объединяют все поселения подобно паутине, и это одно из самых ранних и первых государственных обществ в Западном полушарии. Существование такой сети означает наличие «социальных, политических и экономических взаимодействий» и сложных «стратегий управления».

Читайте также: Норвежские археологи нашли старейший в мире камень с рунами

Майя строили дамбы, возвышавшиеся над местностью с сезонными болотами и густо заросшими низинами. Строительными материалами служили смесь грязи с карьерным камнем и известняковый цемент. Ширина некоторых дамб достигала 40 м, их покрывали белой штукатуркой, заметной в темноте, и называли «белыми дорогами».

У майя не было вьючных животных и, вероятно, не было колесниц, но дамбы определенно были построены для взаимодействия людей, общения и, вероятно, путешествий. Речь идёт о сложных рабочих проектах, которые требовали «координации и некоторой формы иерархии», полагают учёные.