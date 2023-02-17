Москва, 17 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. УЕФА 17 февраля оштрафовал ассоциацию мини-футбола Украины на 20 тыс. евро за поведение болельщиков на матче полуфинала чемпионата Европы 2022 года.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Инцидент имел место в начале февраля 2022 года. Болельщики команды Украины на протяжении всего матча скандировали политизированные и оскорбительные лозунги.

Победу в игре со счетом 3:2 одержала сборная России. После завершения матча российская мини-футбольная ассоциация обратилась к УЕФА с требованием открыть дело против Украины.