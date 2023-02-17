РИА Новости: ВСУ в Запорожье находятся в подавленном состоянии
Мелитополь, 17 февраля 2023, 13:57 — REGNUM ВСУ на запорожском направлении могут оставить один из участков фронта из-за подавленного морального состояния. Об этом 17 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.
По его словам, в рядах ВСУ растёт недовольство командованием и снабжением, а военные собирают продукты и медикаменты у местных жителей.
«На фоне такой ситуации всерьёз обсуждается вопрос об оставлении позиций на одном из участков на Запорожском направлении», — сказал он.
Уточняется, что эту информацию передали российским спецслужбам источники среди местного населения и в подразделениях ВСУ.
Также поступают сведения о гибели раненых военных ВСУ из-за позднего оказания медицинской помощи.