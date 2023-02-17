Мелитополь, 17 февраля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. ВСУ на запорожском направлении могут оставить один из участков фронта из-за подавленного морального состояния. Об этом 17 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.

UK Ministry of Defence/Global Look Press ВСУ

По его словам, в рядах ВСУ растёт недовольство командованием и снабжением, а военные собирают продукты и медикаменты у местных жителей.

«На фоне такой ситуации всерьёз обсуждается вопрос об оставлении позиций на одном из участков на Запорожском направлении», — сказал он.

Уточняется, что эту информацию передали российским спецслужбам источники среди местного населения и в подразделениях ВСУ.

Также поступают сведения о гибели раненых военных ВСУ из-за позднего оказания медицинской помощи.