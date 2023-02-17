В Госдуме предлагают запретить навязывать установку дополнительного оборудования при продаже авто

Москва, , 13:56 — REGNUM Законопроект, направленный на пресечение фактов завышения автомобильными дилерами цен на транспортные средства, а также навязывания услуг по установке на транспортные средства дополнительного оборудования, внес в Госдуму депутат от думской фракции КПРФ Олег Лебедев, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Работа дилерского центра © Алексей Филиппов/РИА Новости

Депутат предлагает на законодательном уровне установить требования к деятельности автомобильных дилеров. В частности, прописать, что они могут продавать автомобили только по ценам, рекомендованным производителем или дистрибьютором. Предполагается, что рекомендованные цены на каждую модель будут в обязательном порядке публиковаться на официальном сайте производителя или импортера.

Также депутат предлагает зафиксировать, что дилеры могут устанавливать дополнительное оборудование на автомобиль только по договору с покупателем, который нельзя заключать до момента перехода права собственности на такое транспортное средство к покупателю.

Кроме того, предлагается запретить установку дополнительного оборудования на непроданные автомобили и навязывание этих услуг.