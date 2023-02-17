Москва, 17 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Целенаправленное сталкивание Украины с Россией, а также накачка ВСУ западным вооружением может привести к плохим последствиям, заявила 17 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«По итогам брюссельских посиделок складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами», — отмечает Захарова.

Ведомый США альянс целенаправленно осложняет обстановку в Европе, поставляя новые ресурсы на конфронтацию с Россией, это может плохо закончиться, заявила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, заявила о поддержке ударов Украины по территории Крыма, так как считает эти действия Киева законными.