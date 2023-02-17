Захарова о накачке оружием Украины: это может плохо кончиться
МИД России предупредил о последствиях накачки Украины оружием
Москва, 17 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Целенаправленное сталкивание Украины с Россией, а также накачка ВСУ западным вооружением может привести к плохим последствиям, заявила 17 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По итогам брюссельских посиделок складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами», — отмечает Захарова.
Ведомый США альянс целенаправленно осложняет обстановку в Европе, поставляя новые ресурсы на конфронтацию с Россией, это может плохо закончиться, заявила официальный представитель МИД России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, заявила о поддержке ударов Украины по территории Крыма, так как считает эти действия Киева законными.