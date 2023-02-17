Сумы, Украина, 17 февраля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. В городе Сумы на северо-востоке Украины произошёл взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской области в 12:43 мск. Предупредительные сигналы прекратились в 13:14. Отмечается, что местные власти никак не прокомментировали информацию о взрыве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.