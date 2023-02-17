Кравцов: советники по воспитанию появятся во всех школах России с нового учебного года

Москва, , 13:51 — REGNUM Должность советника по воспитанию появится со следующего учебного года в школах всех регионов страны, заявил 17 февраля министр просвещения Сергей Кравцов.

Школа ©Илья Наймушин/РИА Новости

В пилотном режим проект стартовал в 2021 году. С 2022 года советники директоров школ по воспитанию появились в школах 35 регионов России.

В январе 2023 года в Череповце прошел первый съезд советников по воспитанию. Вологодская область входила в число регионов, где эта должность была внедрена с 2021 года.