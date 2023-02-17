Москва, 17 февраля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости Генерал-лейтенант Рустам Мурадов

На сайте оборонного ведомства указано, что Мурадов с августа 2022 года является командующим войсками Восточного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, генерала Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа. До него округом командовал генерал-полковник Александр Лапин.