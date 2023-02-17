Москва, , 13:59 — REGNUM Мужчина, укравший мобильный телефон в московском метрополитене, восхитился работой сотрудников полиции. Видео с камер видеонаблюдения и запись допроса опубликовали в МВД России.

Полиция Мвд.рф

Инцидент произошёл на станции метро «Электрозаводская». Согласно видео с камер, 37-летний вор вытащил телефон из кармана мужчины, лежавшего на сидениях вагона, после чего выбежал из состава электропоезда.

В ходе допроса, состоявшегося после задержания, задержанный высоко оценил работу оперативников, назвав её «феерической».

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