Москва, 17 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Мужчина, укравший мобильный телефон в московском метрополитене, восхитился работой сотрудников полиции. Видео с камер наблюдения и запись допроса опубликовали в МВД России.

Мвд.рф Полиция

Инцидент произошёл на станции метро «Электрозаводская». Согласно видео с камер, 37-летний вор вытащил телефон из кармана мужчины, лежавшего на сиденьях вагона, после чего выбежал из поезда.

В ходе допроса, состоявшегося после задержания, задержанный высоко оценил работу оперативников, назвав её «феерической».

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