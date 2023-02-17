Берлин, 17 февраля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Свыше 60% опрошенных жителей Германии не поддерживают передачу Украине истребителей. Результаты опроса исследовательского института Infratest dimap приводит телеканал ARD.

Global Look Press/imago stock&people

Согласно исследованию, поставку военных самолётов ВСУ отвергают 64% опрошенных немцев, согласились с передачей истребителей 23% респондентов. Отвечать на вопрос отказались 13% граждан. Всего в опросе приняли участие 1216 жителей ФРГ.

Поставки боевых истребителей не одобряют в 86% случаев сторонники правой партии «Альтернатива для Германии», среди левых фракций против высказались в 81% случаев.

Поставку самолётов поддержали 38% опрошенных сторонников партии зелёных. Среди представителей Христианско-демократического и Христианско-социального союзов уровень поддержки равен 27%, Социал-демократической партии — 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Германии в ходе опроса населения выяснилось, что более половины респондентов считают очень большим количество принятых страной беженцев.