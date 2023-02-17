Вашингтон, 17 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден, которого врач Белого дома Кевин О’Коннор назвал не иначе, как «здоровый и энергичный 80-летний мужчина», может направить войска в поддержку Киева. Предположение о том, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину, высказал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. По его мнению, Россия выиграет конфликт в военном отношении, а западная помощь только отсрочит неизбежное и напрасно убьёт множество людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что США намерены забросить группы наёмников-джихадистов на территорию России и других стран СНГ для совершения терактов, в том числе против иностранных дипломатов. Так, в одном из репортажей о конфликте на Украине датские журналисты засняли двух военнослужащих ВСУ в военной экипировке, на руке одного из которых виднелась чёрная нашивка с флагом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Всех иностранцев в ВСУ объединяет то, что они, конечно, не спешат идти в пехоту и работать на переднем крае. Они либо выполняют более важные задачи, либо ищут баланс между риском и выгодой. В последнем случае в пользу выгоды. Поэтому украинские мечты о том, что какой-то значительный процент их далеко не безграничного мобресурса заменят иностранцы не сбываются и, скорее всего, не сбудутся», — считает военкор Александр Сладков.

Автор болгарского портала Pogled.info Симеон Миланов уверен, что российские войска неминуемо разгромят ВСУ, и поэтому США будут противостоять России за счет уже других стран. По его мнению, первой в очереди на будущую «Украину» следует полагать Польшу. Миланов отмечает заинтересованность Варшавы в западноукраинских территориях и усиленную подготовку польской армии. Следующим противником России в прокси-войне с США могут стать страны Прибалтики, считает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, прогноз о том, что американский президент Джо Байден может направить войска на Западную Украину обнародовал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

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