Ново-Огарево, Московская область, , 13:42 — REGNUM Природный газ надолго останется ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на него будет расти. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 февраля на мероприятии по случаю 30-летия компании «Газпром».

Президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Он отметил, что компания прорабатывает и конкретные задачи, и новые проекты после экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках.

Эти тенденции указывают, что «газ был и ещё очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на который будет только расти».

По словам российского лидера, Газпром выстраивает свои планы на годы и десятилетия вперёд. Это в полной мере отвечает национальным интересам и приоритетам России как одного из суверенных центров многополярного мира.