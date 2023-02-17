Владивосток, , 13:37 — REGNUM Член группировки «приморский партизан» Александр Ковтун погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила ГТРК «Владивосток».

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, мужчина погиб 29 января.

«Александр Ковтун погиб 29 января в районе проведения СВО. Предварительно он, будучи в исправительной колонии, подписал контракт с ЧВК «Вагнер», — отметили в материале телеканала.

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Официальные источники пока не подтверждали информацию о смерти налетчика: в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю, по их заверению, «нет таких данных».

Напомним, Александр Ковтун был одним из руководителей «приморских партизан», членов которой признали виновными в серии нападений на представителей правоохранительных органов и в убийстве четырёх жителей посёлка Кировский. Приморский краевой суд после пересмотра дела приговорил пятерых членов группировки к наказанию в виде лишения свободы на срок от восьми до 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные уничтожили украинскую гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.