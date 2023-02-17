ГТРК «Владивосток»: «приморский партизан» Александр Ковтун погиб в зоне СВО
Владивосток, 17 февраля 2023, 13:37 — REGNUM Член группировки «приморский партизан» Александр Ковтун погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила ГТРК «Владивосток».
Согласно опубликованным данным, мужчина погиб 29 января.
«Александр Ковтун погиб 29 января в районе проведения СВО. Предварительно он, будучи в исправительной колонии, подписал контракт с ЧВК «Вагнер», — отметили в материале телеканала.
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Официальные источники пока не подтверждали информацию о смерти налетчика: в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю, по их заверению, «нет таких данных».
Напомним, Александр Ковтун был одним из руководителей «приморских партизан», членов которой признали виновными в серии нападений на представителей правоохранительных органов и в убийстве четырёх жителей посёлка Кировский. Приморский краевой суд после пересмотра дела приговорил пятерых членов группировки к наказанию в виде лишения свободы на срок от восьми до 25 лет.
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