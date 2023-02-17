Владивосток, 17 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Член группировки «Приморские партизаны» Александр Ковтун погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила ГТРК «Владивосток».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Согласно опубликованным данным, мужчина погиб 29 января.

«Александр Ковтун погиб 29 января в районе проведения СВО. Предварительно, он, будучи в исправительной колонии, подписал контракт с ЧВК «Вагнер», — отметили в материале телеканала.

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Официальные источники пока не подтверждали информацию о смерти налетчика: в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю, по их заверению, «нет таких данных».

Напомним, Александр Ковтун был одним из руководителей «приморских партизан», членов которой признали виновными в серии нападений на представителей правоохранительных органов и убийстве четырёх жителей посёлка Кировский. Приморский краевой суд после пересмотра дела приговорил пятерых членов группировки к наказанию в виде лишения свободы на срок от восьми до 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные уничтожили украинскую гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.