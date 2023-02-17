Москва, 17 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Гонения украинских властей на православную церковь приведут к самоубийству страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подобные действия президента Владимира Зеленского являются одним из признаков геноцида, уверена она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Неудивительно, что антицерковная кампания киевского режима вызывает недовольство в разных слоях украинского общества, а если говорить попросту, люди уже не понимают, зачем усугубляется и без того их бедственное положение на Украине», — сказала она.

Захарова напомнила, что Верховная рада рассматривает четыре законопроекта, предусматривающих ограничение деятельности, отчуждение собственности и переименование Украинской православной церкви (УПЦ).

Кроме этого, правительство 12 февраля внесло в парламент законопроект о запрете УПЦ.

Данные документы грубо нарушают Конституцию Украины, заявила официальный представитель МИД России.

Захарова отмечает, что Зеленский не слышит общественность, так как поставлен на свою должность для совершения полного самоубийства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова, комментируя заседание Совета безопасности ООН по гонениям на православие на Украине, говорила, что всё это в дальнейшем может привести к крупному внутриконфессиональному конфликту в современной европейской истории.