В Польше заявили о готовности закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией

Республика Польша, , 13:14 — REGNUM Власти Польши готовы закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией, заявил 17 февраля замглавы МИД республики Павел Яблоньский.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Такой шаг будет предпринят, если этого будет требовать ситуация с безопасностью», — сказал он в эфире радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос, готовы ли власти Польши закрыть последний польско-белорусский пункт пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие пунктов пропуска на западных границах страны является экономической провокацией, Минск подготовил ответ на эти действия.

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