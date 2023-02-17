Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией
Республика Польша, 17 февраля 2023, 13:14 — REGNUM Власти Польши готовы закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией, заявил 17 февраля замглавы МИД республики Павел Яблоньский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие пунктов пропуска на западных границах страны является экономической провокацией, Минск подготовил ответ на эти действия.
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