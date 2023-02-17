Польша, 17 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Власти Польши готовы закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией, заявил 17 февраля замглавы МИД республики Павел Яблоньский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Такой шаг будет предпринят, если этого будет требовать ситуация с безопасностью», — сказал он в эфире радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос, готовы ли власти Польши закрыть последний польско-белорусский пункт пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие пунктов пропуска на западных границах страны является экономической провокацией, Минск подготовил ответ на эти действия.

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