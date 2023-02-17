В Кремле согласились с МИД в оценке слов Нуланд о Крыме и фальшивом мире

Москва, , 13:06 — REGNUM В МИД уже прокомментировали заявления заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд о «фальшивом мире» и атаках на Крым, заявил журналистам 17 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как сообщалось ранее, Нуланд заявила, что киевские власти в своих инициативах («освободить оккупированные территории») предлагают «настоящий мир», а Москва (выполнить требования, поставленные в начале СВО, и признать новые территориальные реалии) — «фальшивый».

Также Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины и заявила, что США поддерживают удары по ним.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила Нуланд заняться проблемой «белых шаров» и НЛО над Америкой. Слова заместителя госсекретаря подтверждают вовлеченность США в конфликт, добавила Захарова.

«Мне нечего к этому добавить», — сказал Песков.