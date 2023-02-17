Всадница Мария Маденова сменила российское спортивное гражданство на палестинское

Москва, , 13:06 — REGNUM Российская всадница, мастер спорта международного класса по конному спорту Мария Маденова будет выступать за Палестину. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Международной федерации конного спорта (FEI).

Российская всадница, мастер спорта международного класса по конному спорту Мария Маденова © Julia Reinhart/Global Look Press

«FEI официально одобрила заявку Марии Маденовой на получение спортивного гражданства Палестины 31 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение спортивного гражданства вступает в силу немедленно.

26-летняя Маденова входила в состав сборной России по конкуру. В её активе есть победы на турнирах в Италии, Венгрии, Австрии, Нидерландах и других странах.