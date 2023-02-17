Новосибирск, , 13:23 — REGNUM Актёра и лидера джаз-рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева вызвали в полицию города Новосибирска. Соответствующая информация была опубликована 17 февраля в официальном телеграм-канале группы.

Алексей Кортнев suvimaria

Согласно опубликованным данным, музыканта вызвали «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий» после сорванного концерта.

«По независящим от коллектива причинам концерт у музыкантов доиграть не получилось: в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение Почты России), в клубе сперва произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что концерт Кортнева в Новосибирске, который должен был состояться 15 февраля, был сорван: сначала в здании клуба отключилось электричество, потом поступил звонок о возгорании.

Телеграм-каналы писали, что позднее лидера группы задержали представители органов правопорядка, поскольку музыкант якобы показал средний палец сотруднику полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству российского актёра Михаила Ефремова о замене лишения свободы на принудительные работы.

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