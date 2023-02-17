Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею добровольного взноса в бюджет страны

Москва, , 13:03 — REGNUM Правительство прорабатывает с бизнесом идею добровольного взноса в бюджет на нужды страны, сообщил 17 февраля журналистам пресс-секретарь президента Росстат Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос «Что будет с предпринимателями, которые не захотят делать добровольный взнос в бюджет?», он пояснил, что участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет — добровольно, но предприниматели должны отдавать себе отчет о реалиях и потребностях страны.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Представителей СМИ интересовало отношение Кремля в предложению белорусского президента Александра Лукашенко провести в переговоры Путина и Байдена Минске. Дмитрий Песков напомнил, что это далеко не новая инициатива президента Белоруссии.

«Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует», — подчеркнут Песков. По его мнению, вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу.

Также Песков подтвердил, что 17 февраля президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лекашенко и попросил депутатов не приходить больными на оглашение послания президента Федеральному Собранию.

«Президент будет защищен на должном уровне, но если люди болеют, то нужно сидеть дома, болеть, это нормально», — подчеркнул Песков.

Говоря о рабочем графике российского президента Владимира Путина, Дмитрий Песков отметил, что в нем пока нет телефонного разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, по поводу заявления о готовности президента Белоруссии Александра Лукашенко встретиться с президентом США Джо Байденом, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что Вашингтон вряд ли откликнется на эту инициативу, напомнив о расписании американского президента, которое ранее огласил Белый дом.

Ранее о том, что крупный бизнес мог бы поддержать взносами социальные и инфраструктурные расходы бюджета, известил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, общая сумма сбора может составить около 300 млрд рублей.

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