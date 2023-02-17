Херсон, 17 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 17 февраля нанесли артиллерийский удар по расположению одного из подразделений ВСУ в районе города Антоновка Херсонской области. Об этом сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

Евгений Биятов/РИА Новости САУ 2С3 «Акация» Вооруженных сил РФ

По словам собеседника, потери противника в результате удара составили 18 человек погибшими, ещё 12 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, было уничтожено семь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля российские военные уничтожили украинскую гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.