В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко
Москва, 17 февраля 2023, 13:14 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность публикации релиза по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Если появится информация для публикования, мы обязательно это сделаем», — сказал представитель Кремля, предположив, что лидеры двух стран обозначат круг вопросов перед началом беседы.
Ранее пресс-секретарь рассказал, что президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он добавил, что начало переговоров будет публичным, увидим первый обмен фразами.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.