Москва, , 13:14 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность публикации релиза по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Если появится информация для публикования, мы обязательно это сделаем», — сказал представитель Кремля, предположив, что лидеры двух стран обозначат круг вопросов перед началом беседы.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он добавил, что начало переговоров будет публичным, увидим первый обмен фразами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.