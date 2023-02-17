Москва, 17 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность публикации релиза по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если появится информация для публикования, мы обязательно это сделаем», — сказал представитель Кремля, предположив, что лидеры двух стран обозначат круг вопросов перед началом беседы.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он добавил, что начало переговоров будет публичным, «увидим первый обмен фразами».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.