Москва, , 12:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 февраля работает в Ново-Огарёво. До встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко он поздравит Газпром с 30-летием, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Путин примет участие в мероприятии по случаю 30-летию Газпрома в режиме видеоконференцсвязи», — сказал представитель Кремля.

Параллельно президент занят подготовкой к посланию Федеральному собранию, которое пройдёт в полдень 21 февраля в Гостином дворе, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, начало переговоров Путина и Лукашенко 17 февраля в Москве будет публичным. Белорусский лидер прибыл в РФ с рабочим визитом.