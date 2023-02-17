ВС России уничтожили украинскую гаубицу «Гвоздика» под Херсоном
Херсон, 17 февраля 2023, 12:53 — REGNUM Российские военные уничтожили украинскую гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области. Об этом 17 февраля сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, 16 февраля около населённого пункта Широкая Балка артиллерийским огнём была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом.
Потери противника составили пять человек погибшими.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» около населённого пункта Белозёрка в Херсонской области.
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