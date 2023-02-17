Херсон, 17 февраля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинскую гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области. Об этом 17 февраля сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

РИА Новости Военнослужащий ВС РФ наблюдает за обстановкой на позициях

По словам собеседника, 16 февраля около населённого пункта Широкая Балка артиллерийским огнём была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом.

Потери противника составили пять человек погибшими.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» около населённого пункта Белозёрка в Херсонской области.