Песков: Владимира Путина на послании Федеральному собранию надежно защитят от вирусов

Москва, , 12:51 — REGNUM Владимир Путин во время послания Федеральному собранию будет надежно защищен от вирусов, заявил журналистам 17 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что около 20 депутатов Госдумы ушли на больничный. Послание будет оглашено президентом 21 февраля в Гостином дворе.

«Если люди болеют, надо сидеть дома и болеть. Все должны соблюдать ответственность за свое здоровье и здоровье коллег», — сказал Песков.

Будут приняты все нужные меры санитарные и эпидемиологической безопасности, добавил он.