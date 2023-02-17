Москва, 17 февраля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Документ опубликован 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, глава Конституционного суда удостоен высшей награды России «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года орденом Святого апостола Андрея Первозванного Путин наградил первого главу Татарстана Минтимера Шаймиева.