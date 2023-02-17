Москва, , 12:49 — REGNUM На уходящей неделе telegram-каналы России писали про кота по цене квартиры, январских клещей, коллекцию спортивных гирь и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Троллейбус Цитата из мф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Центральный федеральный округ

В Москве приезжий из Камеруна искал простаков, продавая волшебную бумагу, которая «превращается» в доллары. Он покрывал специальной краской несколько купюр, а во время съемки просто ее смывал, и «получались» доллары. На детский фокус попался мужчина, причем попался крупно и закупил «волшебные» деньги на 23 тысячи долларов. Конечно, фокусник принес на встречу с мужчиной обычную черную бумагу, уточняет «Москва 2023». Прозрение к покупателю пришло быстро. Уже через сорок минут он догадался, что его обманули, и обратился в полицию.

В Костроме оперативно разломали ледяные фигуры, созданные для фестиваля «Кострома — зимняя сказка». Они не простояли и суток, а некоторые были уничтожены буквально в первый час после открытия. Главными виновниками стали мамочки, которые сажали детей на хрупкие ледяные фигуры, а также нетрезвые и просто агрессивные граждане. «Скульптуры создавали 2-5 дней. А сломали за несколько часов. Грустно и стыдно», — пишет «Родина Снегурочки»,

Рязанец получил грамоту за волю к победе. «Рязанская сплетница» передает, что мужчина по снегу проехал на велосипеде десять километров, чтобы попасть на «Лыжню России». И хотя гонку не выиграл, был отмечен судьями за целеустремленность.

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург — в лидерах по детскому ожирению. «Страновед» сообщает, что в последние двадцать лет такой диагноз ставят в шесть раз чаще, чем ранее. На сто детей фактически приходится один с ожирением. При этом фастфуд не играет главной роли. По данным Росстата, в сельской местности и небольших городах, где нет заведений быстрого питания, ожирение встречается даже чаще, чем в мегаполисах. Однако Петербургу здесь «повезло».

В трамваях Череповца пропали таблички «Выхода нет». Местная администрация решила, что депрессивное поведение жителей может быть связано именно с ними. Теперь вместо «Выхода нет» горожане будут читать фразы: «Все будет хорошо», «Лови момент!», «Сияй ярче звезд!», «Улыбнись :)». «Едешь ты с завода, вокруг тлен и лишь огни алкогольных ларьков пробиваются сквозь темную толщу сурового промышленного города. Но все меняется, когда над своей головой ты видишь фразу «Все будет хорошо». Эх, если бы все было так просто», — иронизирует «СЗФОшная».

В Калининграде решили специфическую проблему. Здесь установят 26 вышек в приграничных поселках для защиты от роуминга. «Калининград №1» уточняет, что жители могут случайно попадать в заграничный роуминг. Чтобы такого не было, базовый сигнал с калининградских станций должен быть намного лучше, чем со стороны иностранных государств.

Приволжский федеральный округ

В Казани мужчина нашел на скамейке у подъезда пакет с банкой огурцов и почти с 8 миллионами рублей. Повезло уроженцу Узбекистана. «Явно подумав, что случилось новогоднее чудо, мужчина бросился покупать подарки», — пишет «КазанДа». Приятели рекомендовали ему не трогать чужое, но он в ответ их побил. Теперь мужчину задержали, обвинили в грабеже и насилии, дело направлено в суд.

На пермской фабрике «Гознак» на радость коллекционерам напечатали купюру в честь трехсотлетия Перми. Это уникальная банкнота с защитными водяными знаками, люминесценцией, микротекстами. Банкноты будут вручаться в качестве сувениров при проведении официальных юбилейных мероприятий, сообщает «Пермский глобус».

Криминальные хроники Оренбурга: молодой человек познакомился в ночном клубе с девушкой, повел ее в гости, там дама уснула, а кавалер украл у нее два золотых кольца на шесть тысяч рублей. Потом он познакомился с другой дамой. Подарил ей украденное кольцо, а когда она тоже уснула, снял с нее цепочку в девять тысяч рублей. В итоге — суд и восемь месяцев исправительных работ. «Но знаете, в чем самый цимес? Обе дамы прощают похитителя, снимавшего золото с их бесчувственных телес», — удивляется «Оренбургский городовой».

«Алису» скоро научат разговаривать на башкирском. «Башкирский домовой» передает, что в Уфе уже разрабатывают соответствующий аналог умной колонки. Башкироязычную «Алису» будут звать Һомай. Это персонаж башкирского эпоса «Урал-батыр».

Южный федеральный округ

«Это может звучат странно, но с начала 2023 года пятерых жителей Ростовской области покусали клещи», — сообщает «Ростов №1». Теплая погода нынешней зимы оказалась для них не помехой, и клещи бодро продолжали охотиться за людьми.

В России много разных «столиц». Одна из них — Волгоградская область. На днях она, по словам «Сталингумрака», подтвердила свой статус «столицы горчичного масла». В прошлом году в регионе произвели 7,8 тысяч тонн этого продукта, это 96 процентов от всего объема производства в России.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане нуждающимся бесплатно раздают компьютеры. Такое предложение разместил на «Авито» местный бизнесмен. Mirmol пишет, что он также заявил о готовности скупать старые нерабочие компьютеры, которые будет ремонтировать, дорабатывать и бесплатно раздавать нуждающимся семьям с детьми-школьниками.

Уральский федеральный округ

Тем временем в Кургане продают кота за пять миллионов рублей. Особенно любопытно объявление. Цитирует «Курганистан»: «Представляю Вам самого уникального кота на этой планете. Питается только премиум-едой, пьет только премиум-воду. Для комфортной жизни кота необходимо выделить жилплощадь минимум 36 кв. м. Покупая этого кота, Вы должны понимать, что Вы становитесь его собственностью».

В Екатеринбурге на перекрестке застрял троллейбус. Чтобы не возникла огромная пробка, пассажирам пришлось выйти и своими силами вытолкать троллейбус на обочину. «Любишь кататься на троллейбусе, люби и толкать его время от времени», — шутит «Бажовский сказ».

Сибирский федеральный округ

В Кемерово пьяный мужчина пришел в школу, сел за парту и объявил, что будет тут учиться. Замысел не удался. «Ребята приняли нового одноклассника, но вот преподавательница нет. На место примчали росгвардейцы, скрутили вольного слушателя, теперь с ним пообщаются правоохранители», — передает Mash Siberia.

В Новосибирске растут размеры взяток. За год они увеличились в четыре раза. В прошлом году средний размер мзды в регионе составил 479 тысяч рублей, хотя в 2021 году был «всего лишь» 126 тысяч. «Зона 54» полагает, что правоохранительные органы, скорее всего, просто стали «ловить более крупную рыбу». Иными словами, не взятки стали больше, а коррупционеров ловят лучше.

Дальневосточный федеральный округ

Каких только коллекцией нет на просторах страны. Преподаватель из Уссурийска собрал, кажется, самую тяжелую: он коллекционирует спортивные гири. В его собрании есть гиря-копилка, розовая «гиря для блондинки», раритетная гиря царских времен. Amur Mash пишет, что собрание пополняется и благодаря металлобазам, и благодаря неравнодушным, которые присылают учителю гири.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 24 февраля.