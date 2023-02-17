Москва, 17 февраля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. На уходящей неделе Тelegram-каналы России писали про кота по цене квартиры, январских клещей, коллекцию спортивных гирь и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из мф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

Центральный федеральный округ

В Москве приезжий из Камеруна искал простаков, продавая волшебную бумагу, которая «превращается» в доллары. Он покрывал специальной краской несколько купюр, а во время съемки просто ее смывал, и «получались» доллары. На детский фокус попался мужчина, причем попался крупно и закупил «волшебные» деньги на 23 тыс. долларов. Конечно, фокусник принес на встречу с мужчиной обычную черную бумагу, уточняет «Москва 2023». Прозрение к покупателю пришло быстро. Уже через 40 минут он догадался, что его обманули, и обратился в полицию.

В Костроме оперативно разломали ледяные фигуры, созданные для фестиваля «Кострома — зимняя сказка». Они не простояли и суток, а некоторые были уничтожены буквально в первый час после открытия. Главными виновниками стали мамочки, которые сажали детей на хрупкие ледяные фигуры, а также нетрезвые и просто агрессивные граждане. «Скульптуры создавали от двух до пяти дней. А сломали за несколько часов. Грустно и стыдно», — пишет «Родина Снегурочки».

Рязанец получил грамоту за волю к победе. «Рязанская сплетница» передает, что мужчина по снегу проехал на велосипеде десять километров, чтобы попасть на «Лыжню России». И хотя гонку не выиграл, был отмечен судьями за целеустремленность.

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург — в лидерах по детскому ожирению. «Страновед» сообщает, что в последние 20 лет такой диагноз ставят в шесть раз чаще, чем ранее. На 100 детей фактически приходится один с ожирением. При этом фастфуд не играет главной роли. По данным Росстата, в сельской местности и небольших городах, где нет заведений быстрого питания, ожирение встречается даже чаще, чем в мегаполисах. Однако Петербургу здесь «повезло».

В трамваях Череповца пропали таблички «Выхода нет». Местная администрация решила, что депрессивное поведение жителей может быть связано именно с ними. Теперь вместо «Выхода нет» горожане будут читать фразы: «Всё будет хорошо», «Лови момент!», «Сияй ярче звезд!», «Улыбнись :)». «Едешь ты с завода, вокруг тлен и лишь огни алкогольных ларьков пробиваются сквозь темную толщу сурового промышленного города. Но все меняется, когда над своей головой ты видишь фразу: «Всё будет хорошо». Эх, если бы все было так просто», — иронизирует «СЗФОшная».

В Калининграде решили специфическую проблему. Здесь установят 26 вышек в приграничных поселках для защиты от роуминга. «Калининград №1» уточняет, что жители могут случайно попадать в заграничный роуминг. Чтобы такого не было, базовый сигнал с калининградских станций должен быть намного лучше, чем со стороны других государств.

Приволжский федеральный округ

В Казани мужчина нашел на скамейке у подъезда пакет с банкой огурцов и почти с 8 млн рублей. Повезло уроженцу Узбекистана. «Явно подумав, что случилось новогоднее чудо, мужчина бросился покупать подарки», — пишет «КазанДа». Приятели рекомендовали ему не трогать чужое, но он в ответ их побил. Теперь мужчину задержали, обвинили в грабеже и насилии, дело направлено в суд.

На пермской фабрике «Гознак» на радость коллекционерам напечатали купюру в честь 300-летия Перми. Это уникальная банкнота с защитными водяными знаками, люминесценцией, микротекстами. Банкноты будут вручаться в качестве сувениров при проведении официальных юбилейных мероприятий, сообщает «Пермский глобус».

Криминальные хроники Оренбурга: молодой человек познакомился в ночном клубе с девушкой, повел ее в гости, там дама уснула, а кавалер украл у нее два золотых кольца на 6 тыс. рублей. Потом он познакомился с другой дамой. Подарил ей украденное кольцо, а когда она тоже уснула, снял с нее цепочку за 9 тыс. рублей. В итоге — суд и восемь месяцев исправительных работ. «Но знаете, в чем самый цимес? Обе дамы прощают похитителя, снимавшего золото с их бесчувственных телес», — удивляется «Оренбургский городовой».

«Алису» скоро научат разговаривать на башкирском. «Башкирский домовой» передает, что в Уфе уже разрабатывают соответствующий аналог умной колонки. Башкироязычную «Алису» будут звать Һомай. Это персонаж башкирского эпоса «Урал-батыр».

Южный федеральный округ

«Это может звучать странно, но с начала 2023 года пятерых жителей Ростовской области покусали клещи», — сообщает «Ростов №1». Теплая погода нынешней зимы оказалась для них не помехой, и клещи бодро продолжали охотиться на людей.

В России много разных «столиц». Одна из них — Волгоградская область. На днях она, по словам «Сталингумрака», подтвердила свой статус «столицы горчичного масла». В прошлом году в регионе произвели 7,8 тыс. тонн этого продукта, это 96% от всего объема производства в России.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане нуждающимся бесплатно раздают компьютеры. Такое предложение разместил на «Авито» местный бизнесмен. Mirmol пишет, что он также заявил о готовности скупать старые нерабочие компьютеры, которые будет ремонтировать, дорабатывать и бесплатно раздавать нуждающимся семьям с детьми-школьниками.

Уральский федеральный округ

Тем временем в Кургане продают кота за 5 млн рублей. Особенно любопытно объявление. Цитирует «Курганистан»: «Представляю вам самого уникального кота на этой планете. Питается только премиум-едой, пьет только премиум-воду. Для комфортной жизни кота необходимо выделить жилплощадь минимум 36 кв. м. Покупая этого кота, вы должны понимать, что вы становитесь его собственностью».

В Екатеринбурге на перекрестке застрял троллейбус. Чтобы не возникла огромная пробка, пассажирам пришлось выйти и своими силами вытолкать транспортное средство на обочину. «Любишь кататься на троллейбусе, люби и толкать его время от времени», — шутит «Бажовский сказ».

Сибирский федеральный округ

В Кемерово пьяный мужчина пришел в школу, сел за парту и объявил, что будет тут учиться. Замысел не удался. «Ребята приняли нового одноклассника, но вот преподавательница нет. На место примчали росгвардейцы, скрутили вольного слушателя, теперь с ним пообщаются правоохранители», — передает Mash Siberia.

В Новосибирске растут размеры взяток. За год они увеличились в четыре раза. В прошлом году средний размер мзды в регионе составил 479 тыс. рублей, хотя в 2021 году был «всего лишь» 126 тыс. «Зона 54» полагает, что правоохранительные органы, скорее всего, просто стали «ловить более крупную рыбу». Иными словами, не взятки стали больше, а коррупционеров ловят лучше.

Дальневосточный федеральный округ

Каких только коллекций нет на просторах страны! Преподаватель из Уссурийска собрал, кажется, самую тяжелую: он коллекционирует спортивные гири. В его собрании есть гиря-копилка, розовая «гиря для блондинки», раритетная гиря царских времен. Amur Mash пишет, что собрание пополняется и благодаря металлобазам, и благодаря неравнодушным, которые присылают учителю гири.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 24 февраля.