Москва, , 12:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, во сколько состоится встреча российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко © Михаил Метцель/ТАСС

«После двух. На 30-летии Газпрома — сразу после часа», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран условились о новой встрече еще в ходе телефонного разговора 5 февраля.