Москва, , 12:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лекашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Сегодня будут российско-белорусские переговоры», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что начало переговоров будет публичным, увидим первый обмен фразами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

Читайте также: Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву