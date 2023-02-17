Путин 17 февраля проведет встречу с Лукашенко
Москва, 17 февраля 2023, 12:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лекашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что начало переговоров будет публичным, увидим первый обмен фразами.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.
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