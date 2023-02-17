Москва, 17 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева не состоится до послания главы государства Федеральному собранию. Об этом 17 февраля Песков сообщил журналистам.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

Он пояснил, что такая встреча пройдёт позже.

Песков напомнил, что диалог с партией «Единая Россия» у руководства страны носит особый характер, поскольку она является партией власти, партией большинства, поэтому вся повестка дня «Единой России» хорошо известна российскому лидеру.

Напомним, что оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе.