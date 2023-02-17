Москва, , 12:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам с американским коллегой Джо Байденом.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Путин всегда готов к диалогу с президентом Белоруссии, который будет сегодня в Москве», — сообщил представитель Кремля.

Ранее в Кремле выразили сомнение по поводу того, что Вашингтон поддержит идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран условились о новой встрече еще в ходе телефонного разговора 5 февраля. полити