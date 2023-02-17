Глава Курской области сообщил об обстреле приграничных сёл со стороны ВСУ

Суджанский район, Курская область, , 12:53 — REGNUM Приграничные сёла Горналь и Гуево Суджанского района Курской области попали под обстрел ВСУ, сообщил 17 февраля губернатор региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт Официальный сайт Администрации Курской Области

«В общей сложности в окрестностях населённых пунктов упало не менее 15 снарядов. Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам губернатора области, российские военные контролируют ситуацию на границе.

Напомним, 13 февраля село Алексеевка в Глушковском районе Курской области было обстреляно со стороны Украины. В результате местные жители остались без электричества.

По селу было шесть прилётов. Один из снарядов не разорвался, для его обезвреживания вызвали специалистов.