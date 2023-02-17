Песков: правительство прорабатывает с бизнесом идею добровольного взноса в бюджет

Москва, , 12:30 — REGNUM Идея разовых взносов крупного бизнеса в бюджет России пока обсуждается, заявил журналистам 17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что крупный бизнес мог бы поддержать своими взносами социальные и инфраструктурные расходы бюджета. Общая сумма сбора может составить около 300 млрд рублей, считает министр.

Участие бизнесменов в таком проекте может быть только добровольным, отметил Песков. При этом в Кремле надеются, что бизнес «отдает себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны», добавил он.