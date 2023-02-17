Киев, , 12:45 — REGNUM Украинцы — это «настоящие» русские, так как название «Русь» присвоила Москва, заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Алексей Арестович Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он обвинил Москву в «главной в мировой истории краже» — присвоении «бренда», произошедшем 302 года назад. Поэтому Украина конкурирует с Россией за первородство, и там живут «русские на самом деле».

«Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы», — сказал Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), опубликованном в её YouTube-канале.

Летом 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что только Украина может считаться наследницей Киевской Руси. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на это пошутил, что Киеву стоит присвоить и празднование Нового года.