В Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили противопехотные мины

Москва, , 12:34 — REGNUM Московская полиция на Курском вокзале задержала мужчину, который пытался пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами, сообщает 17 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержанного передали сотрудникам линейной полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в московской квартире участковый вместе с коммунальщиками обнаружили огромное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые используются для создания гранат.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям: «Незаконное хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств».