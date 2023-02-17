Москва, 17 февраля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Московская полиция на Курском вокзале задержала мужчину, который пытался пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами, сообщает 17 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Задержанного передали сотрудникам линейной полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в московской квартире участковый вместе с коммунальщиками обнаружили огромное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые используются для производства гранат.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям: «Незаконное хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств».