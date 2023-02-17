В Москве мужчина пытался пронести на вокзал противопехотные мины
В Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили противопехотные мины
Москва, 17 февраля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Московская полиция на Курском вокзале задержала мужчину, который пытался пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами, сообщает 17 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Задержанного передали сотрудникам линейной полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в московской квартире участковый вместе с коммунальщиками обнаружили огромное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые используются для производства гранат.
По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям: «Незаконное хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств».